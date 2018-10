Sorti sur blessure contre le Soudan, Idrissa Gana Guèye, auteur du deuxième but des Lions est forfait. Cette blessure est aussi suivie de très près par les radars de son club Everton. En effet, on s’inquiéterait déjà du côté de la Mersey, de la blessure du milieu sénégalais. D’après des tweets relayés par le blog des fans de Everton, le club regretterait la trêve internationale. Parce qu’avec une infirmerie déjà pleine, les internationaux Toffees risqueraient de se blesser et ce serait une mauvaise affaire pour les matchs à venir.

Les fans d’Everton très désolés, espèrent revoir Gana Guèye avant le match de samedi face à Crystal Palace. En effet, les supporters ont de quoi avoir peur, si on voit que le milieu sénégalais a beaucoup contribué aux deux derniers succès d’Everton.

Quant à Mbaye Niang, auteur du troisième but des Lions, il est sorti à l’heure jeu, touché après avoir subi un tacle par derrière. «Je ne voulais pas prendre de risque. J’ai pris un tacle par derrière et l’équipe dominait par 3-0, la préférence c’était de sortir pour plus de précautions», rassure le Rennais que Aliou Cissé espère récupérer à Khartoum, demain.