Dans cet entretien accordé à ‘Sport’, l’attaquant argentin Leo Messi est revenu sur la blessure compliquée qui l’empêche pour l’instant de jouer avec le Fc Barcelone. Le natif de Rosario a évoqué ses sensations : «je me sens mieux. A vrai dire, cela s’est très mal passé car cela m’est arrivé lors du premier entraînement. J’ai été écarté 15 jours et, quand j’ai pensé me sentir bien, j’ai ressenti de petites gênes et elle (la blessure) s’est ouverte un peu plus. Cela a fait que j’ai arrêté un peu plus de temps. On m’a dit que cette blessure au soléaire était compliquée. Du coup, je ne jouerai que lorsque je serai sûr que cela ne se reproduise pas car une rechute serait beaucoup plus longue», a ajouté le capitaine de la sélection argentine. Qui a évoqué son retour : «Je m’entraîne encore seul. Mais je n’ai pas de date de définie.» Par contre le Barça pourra compter sur Luis Suarez et Nelson Semedo qui sont aptes pour Valence.