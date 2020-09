D’après le directeur de la Prévention, 21 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées hier sur un échantillon de 1055 tests virologiques réalisés. Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, 8 cas sont issus des contacts suivis par les autorités sanitaires, un cas importé et 12 de la transmission communautaire.

Ces derniers ont été enregistrés à Diourbel (2), Richard-Toll (2), Bignona (1), Cité Fadia (1), Liberté 4 (1), Pout (1), Rufisque (1), Sacré-Cœur (1), Thiès (1) et Ziguinchor (1).

Si on en croit le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, un patient est décédé hier des suites de la maladie du coronavirus. Mais 100 autres ont recouvré la santé après avoir été testés négatifs au Covid-19. Cependant, 24 autres, dit-il, sont dans un état grave et pris en charge dans les centres de traitement.

Le coronavirus a affecté 14 816 personnes depuis son apparition dans le pays. Parmi elles, 11 818 ont recouvré la santé, 304 sont décédées et il ne reste que 2693 personnes encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’action sociale a exhorté les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, à savoir : l’obligation du port du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblement ou publics et le lavage fréquent des mains pour freiner la propagation du coronavirus.