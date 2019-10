Thibaut Courtois ne vit pas un bon début de saison et n’a pas de chance. Malgré les bonnes actions défensives en Liga dernièrement, Courtois a vécu une mauvaise après-midi contre Bruges.

Le gardien de but belge n’a d’ailleurs pu jouer que 45 minutes, et a tout de même eu le temps d’encaisser deux buts de la part de Bruges sur la pelouse du Bernabeu.

Le Real Madrid a confirmé la raison pour laquelle le gardien était sorti en seconde période. Celui-ci souffrait de maux de ventre et d’étourdissements. Il a été remplacé par Alphonse Areola.