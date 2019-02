Au cœur d’une vive altercation avec Maxime Lopez dimanche lors de Rennes-OM (1-1), l’international sénégalais Ismaïla Sarr fêtait son 21e anniversaire le lendemain. Et le virevoltant ailier rennais a eu droit à un drôle de cadeau de la part de ses coéquipiers.

Comme le disent si fréquemment les footballeurs, le groupe vit bien. Cela semble être le cas à Rennes, sur un nuage après la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et avant le quart de finale de Coupe de France face à Orléans, ce mercredi (20h). A l’occasion de son anniversaire (21 ans, né le 25 février 1998), Ismaïla Sarr a reçu un cadeau spécial, lundi soir, comme l’a révélé Benjamin Bourigeaud sur son compte Twitter.

Les coéquipiers lui ont offert une paire de gants de boxe en référence à l’altercation qu’il a eue avec le milieu de terrain marseillais, Maxime Lopez, lors du match Rennes-Marseille (1-1), comptant pour la 26e journée de Ligue 1. Après une faute commise par le Sénégalais sur le milieu de terrain marseillais, le Rennais est devenu fou de rage, au point de pousser son entraîneur, Julien Stéphan, à le remplacer pour éviter qu’il ne soit expulsé.

«Il a été insulté sur le terrain, ce ne sont pas des belles paroles. Il m’a semblé plus judicieux de le sortir pour le protéger. Il accepte les coups. En revanche, la violence verbale, ça peut être beaucoup plus dur à accepter pour certaines personnes, a déclaré l’entraîneur. Et là, en l’occurrence, cela a été le cas. Et il prend en plus un carton jaune. Il y a eu des mots qui l’ont touché. Il a fallu prendre une décision immédiate, dans l’intérêt du joueur d’abord, et de l’équipe ensuite. J’ai décidé de faire le changement dans la foulée pour qu’il puisse se calmer dans le vestiaire. C’est ce qu’il s’est passé d’ailleurs.»

Après avoir déchiré le papier cadeau, Sarr est apparu assez gêné par ce geste ironique de ses partenaires. Il les a tout de même remerciés dans un tweet tout en dérision : «Le cadeau ! Merci les gars.»