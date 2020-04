Confiné chez lui, à Saint-Pétersbourg, en Russie, le joueur du Zenit Fc, Malcom, a eu l’honneur de se voir remettre le trophée de joueur du mois de mars grâce à un drone. «Je viens de recevoir un message, me disant d’ouvrir la fenêtre», explique le Brésilien sur Twitter, avant de faire part de sa surprise la plus totale en découvrant le bolide volant.

Débarqué l’été dernier au Zénith en provenance du Fc Barcelone, Malcom (23 ans) avait marqué son tout premier but dans cette Ligue russe avant l’interruption du championnat russe pour cause de pandémie.