En Egypte, Mohamed Salah est le footballeur qui soulève les foules. L’attaquant des Reds est devenu en quelque temps l’un des footballeurs les plus influents de la sphère du ballon rond. Alors forcément, certains fans sont prêts à tout pour le rencontrer.

Ce mercredi dans la matinée de Aid Al Fitr ou Korité, des centaines de ses fans, habitants de son village Nagrig, se sont massés devant sa maison dans l’espoir de le rencontrer et prendre quelques selfies. Chose qui n’a visiblement pas plu à l’attaquant de 26 ans, condamné à rester chez lui et privé de prière de l’Aid.

En colère, Salah a fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux. «Ce qui se passe n’a aucune relation avec l’amour des fans. Je suis incapable de sortir pour faire la prière de l’Aid. C’est un manque de professionnalisme et non-respect de la vie privée», a-t-il tweeté.