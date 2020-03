La France est confinée en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Mais Thiago Silva et sa famille ont choisi de retourner au Brésil pendant cette période.

Alors que leur exil préoccupe le Psg, la femme du défenseur central a expliqué ce choix sur les réseaux sociaux. «La France étant le deuxième pays européen le plus touché par l’épidémie, la situation est à présent difficile et nous souhaitons nous protéger dans les meilleures conditions. Dans Paris, les supermarchés se vident et chaque sortie est un risque de contamination pour ma famille et moi. La protection de notre famille est notre priorité», a indiqué Isabelle Silva. Avant de poursuivre : «Aucun des membres de notre famille n’a de symptômes du virus, mais nous avons suivi les recommandations des autorités sanitaires en évitant tout contact pendant le vol et à l’arrivée afin d’éviter toute contamination.»