C’est l’information de ce vendredi. Le trophée de la Coupe d’Afri­que des Nations (Can) est porté disparu à la Fédération égyptienne de football. L’ins­tance nationale est d’ail­leurs à sa recherche.

Mais précision importante : ce n’est pas le trophée préparé par la Caf pour les prochaines Can. Mais celui gardé par l’Egypte après ses trois victoires consécutives (2006, 2008, 2010).

A travers un communiqué publié ce vendredi, la Fédération a fait savoir que plusieurs trophées ont disparu à son siège. Elle lance d’ailleurs une enquête pour voir clair dans cette affaire. A l’heure actuelle, la Fédération est à la recherche de ces trophées. Celui de la Can et d’autres concernant les compétitions nationales.

Une chose est sûre, le vol aurait été fait depuis quelques jours puisque les responsables se sont rendus compte que ces trophées ont disparu lors d’une restauration dans le hall.