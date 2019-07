Les Cranes vont jouer crânement leur chance face aux Lions cet après-midi au Caire et l’on espère qu’ils seront écœurés. Car c’est le moment de vérité : On gagne et on poursuit le séjour au pied des Pyramides où le Sénégal veut monter. Sinon, les Lions vont retrouver la chaleur et les quolibets à Dakar. C’est un match de foot, mais on ne leur demande pas d’escalader non plus l’Everest. Ce vendredi, on prie seulement pour qu’ils gagnent pour poursuivre la rédaction de leur histoire. C’est désormais Aliou de jouer.