L’absence de Leo Messi est sans aucun doute la grande surprise de la liste des convoqués du Fc Barcelone pour le match de la Ligue des Champions contre l’inter Milan ce mardi au Giuseppe Meazza.

Ernesto Valverde a communiqué la liste des 20 joueurs qui l’accompagneront pour ce voyage en Italie, et l’entraîneur a décidé de faire des changements en raison de l’absence d’enjeu pour le Barça, déjà qualifié et déjà assuré d’être premier de son groupe.

L’Argentin restera donc à Bar­celone pour se reposer en atten­dant la Real Sociedad… et le Cla­sico.

Parmi les absents, Gérard Piqué aura lui aussi droit à quelques jours de repos en plus. Notons que Arthur et Sergi Roberto ne font pas non plus partie du groupe.