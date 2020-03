Agé de 17 ans, Jeremy Doku est considéré comme l’un des meilleurs espoirs belges. Depuis quelques mois, ses performances sous les couleurs d’Anderlecht attirent les convoitises. Liverpool, qui avait déjà tenté dans le passé de le recruter, va revenir à la charge, selon les médias locaux.

La recherche de jeunes talents prêts à éclore n’est pas toujours une tâche facile pour les plus grandes écuries européennes et Liverpool sait de quoi il s’agit. Les pensionnaires d’Anfield ont plusieurs joueurs dans leurs radars, mais une jeune promesse belge a retenu leur attention. Le joueur en question est Jeremy Doku qui évolue actuellement dans les rangs de la formation belge d’Anderlecht.

Selon les informations du quotidien britannique Daily Star, les Reds auraient envoyé plusieurs scouts dans le but de surveiller de plus près les performances du joueur.

En cet exercice 2019-20, le jeune attaquant de 17 ans compte 23 apparitions, dont 16 en tant que titulaire. Doku a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.

Chelsea, City, Ajax, Arsenal à l’affut

Son potentiel, sa vitesse et son profil plaisent à Liverpool. Plusieurs médias belges le comparent même à Sadio Mané, ce qui est plutôt prometteur pour le jeune joueur.

Attention toutefois aux Reds qui devront se montrer vigilants face aux intérêts de Chelsea, Manchester City, Ajax, Arsenal ou encore le Psv. Du coup, Liverpool devra mettre sur la table une somme intéressante s’il veut enrôler la jeune pépite.