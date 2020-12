De par sa technique, sa simplicité et sa vision de jeu, le jeune international U20, Mamadou Lamine Camara, a tapé sur les regards des scouts de différents club européens venus superviser les jeunes talents africains au tournoi de l’Ufoa A, remporté par la Gambie au détriment du Sénégal. A seulement 17 ans, le milieu de terrain a séduit plus d’un à Thiès.

Et à en croire les informations de France Football, le sociétaire de l’Académie Darou Salam devrait bientôt rallier la France où il devrait s’engager en pro avec l’Olympique de Marseille. Son arrivée serait programmée pour début janvier. Mais entre-temps, la même source révèle que le joueur est aussi en contact avec l’As Monaco (France) et un club belge, Anderlecht.