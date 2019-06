L’absence du 12e Gaindé et Allez Casa à la Can fait toujours débat. Le président Issa Laye Diop dit ne pas comprendre la position de la Fédé foot mais dit toujours espérer présence des supporters au Caire.

Vous avez assisté au premier match des Lions sans les autres supporters sénégalais basés à Dakar. Comment vivez-vous une telle absence à cette Can ? D’abord, il faut comprendre que le ministère des Sports a subventionné le 12e Gaindé. C’est seulement la Fédération qui n’a pas donné sa subvention. Mais cela n’enlève en rien notre devoir, notre sens du patriotisme et notre détermination à accompagner les Equipes nationales partout où elles seront. Si je suis là (au Caire), c’est pour assister aux matchs de l’Equipe nationale, mais aussi régler les conditions d’hébergement de nos membres durant la compétition. Car effectivement il y aura bien une délégation de supporters qui va quitter Dakar incessamment pour rejoindre le Caire.

Est-ce que cette délégation va assister au prochain match des Lions ce jeudi ?

Nous nous attelons à régler les problèmes logistiques au niveau du Sénégal, sur le plan administratif avec l’obtention de visas afin de leur permettre de venir. Je ne sais pas s’ils pourront assister au second match, mais l’objectif étant de jouer la finale, il n’y a pas de soucis à ce niveau. On fera tout notre possible pour qu’ils soient là le plus rapidement possible.

Vous espérez mobiliser combien de supporters ?

Nous continuons la mobilisation des fonds. Comme vous le savez, la vie est trop chère en Egypte. Un seul supporter peut coûter 1 800 000 jusqu’en finale. On est en train de mobiliser le maximum de moyens. On verra si on peut mobiliser une quarantaine voire une cinquantaine de supporters si possible. Cela dépendra des moyens dont nous disposerons.

Je profite de l’occasion pour remercier le ministre des Sports qui a compris que le 12e Gaindé a un rôle prépondérant à jouer pour la qualification de l’Equipe nationale. Je voudrais aussi remercier le 12e Gaindé local qui est en train de prendre le relais en attendant l’arrivée du 12e Gaindé national. Nous travaillons sous la houlette de Monsieur l’ambassadeur. Il est en train de prendre toutes les dispositions pour les conditions de séjour. Il y a la Ligue des étudiants qui se mobilise aussi avec tous les Sénégalais qui sont sur place pour que tout se passe bien.

Est-ce que vous comprenez la position de la Fédération qui a refusé de vous donner une subvention à cause de la division entre vous et Allez Casa ?

Le 12e Gaindé représente aux yeux des supporters, ce que la Fédération représente pour les clubs. Je ne comprends pas pourquoi, quand il s’agit de l’Equipe nationale, qu’on parle de deux structures. Le 12e Gaindé est pour tous les supporters du Sénégal. Il n’y en a pas deux. La Fédération est libre de ne pas nous soutenir. Mais cela n’empêche pas le 12e Gaindé de supporter l’Equipe nationale.

Quels sont rapports avec Allez Casa à l’heure actuelle ?

Allez Casa est à l’intérieur du 12e Gaindé. Pourquoi les gens veulent mettre le 12e Gaindé d’un côté et de l’autre Allez Casa. Ce n’est pas possible. Il ne faut pas que les gens fassent la confusion. Ce n’est pas deux comités opposés.

Pensez-vous que la Fédération va changer sa position ?

Nous avons eu une franche collaboration. Je crois que la Fédération se devait de comprendre le sens de notre engagement. On est là que pour le Sénégal et non pour un club. On reste dans cette logique.

