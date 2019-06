Issa Sall, candidat malheureux à la présidentielle de février passé, n’exclut pas d’entrer au gouvernement à la condition de servir son pays.

“Vous savez, je veux servir mon pays, c’est pourquoi d’ailleurs je me suis présenté à l’élection présidentielle de 2019. Ça ne me dérange pas d’enter dans le gouvernement” a déclaré le secrétaire général du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) à l’émission Jury du dimanche.

“Je suis directeur d’une université privée, j’ai les compétences et j’ai même été consulté, il y a très longtemps, pour être nommé ministre, mais j’avais refusé. Certains entrent dans le gouvernement pour des privilèges, d’autres pour transhumer. Mais maintenant, si on sent qu’on peut servir son pays dans un secteur donné, il n’y a pas de problème. C’est pour servir son pays” a ajouté Issa Sall.