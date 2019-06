En plus des jolies médailles d’or, de la reconnaissance et de la belle Coupe aux Grandes Oreilles, Liverpool a remporté une belle somme d’argent lors de cette édition de la compétition continentale.

12 milliards Cfa au vainqueur

En tout, les Reds ont remporté 74.35 millions d’euros. Rien qu’en jouant la finale, les Reds ont remporté 15 millions d’euros, et en ont gagné quatre supplémentaires en la gagnant (19M euros ou plus de 12 milliards Cfa).

Plus de 750 mille euros et un smartphone en Or 24k par joueur

Quant aux joueurs, ils sont assurés de recevoir plus de 750 000 euros chacun soit plus de 500 millions Cfa. Ce n’est pas tout. Mané, Salah, Firmino et Cie pourront jubiler avec un smartphone personnalisé Ligue des Champions dans leur main. Chaque téléphone est couvert d’Or 24k véritable en surface et présente le même design, avec une reproduction du trophée de la Ligue des Champions, le nom du joueur propriétaire, son numéro de maillot et la référence à la compétition, en dessous. Un total de près d’une trentaine appareils ont été produits, dont un sans numéro pour le coach allemand de l’équipe.