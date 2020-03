Le défenseur central de Schalke, Malick Thiaw n’a que 18 ans et n’a joué qu’une seule fois en Bundesliga, mais est considéré comme un grand espoir du football et a déjà impressionné les recruteurs de Liverpool.

Thiaw est décrit comme un défenseur puissant, grand ; jouant bien au ballon et qui peut également évoluer en tant que milieu de terrain défensif.

Les recruteurs de Liverpool ont suivi de près ses progrès selon le Mirror parcouru par wiwsport.com, d’autant plus que son contrat avec Schalke expire en juin 2021.

La clause de libération de Thiaw s’élève à 7,5 millions d’euros, mais Liverpool doit agir rapidement car le club allemand essaie de prolonger le jeune prodige également suivi par d’autres grands clubs européens.

Le jeune défenseur, qui a commencé sa carrière au Fortuna Dusseldorf, n’a pas encore fait le choix de la Nation qu’il va représenter, lui qui est de mère finlandaise, de père sénégalais et qui est allemand de naissance. Aliou Cissé et la Fédération sénégalaise de football devront rapidement se pencher sur son dossier avant qu’il ne soit trop tard.

Boubakary Soumaré aussi intéresse les Reds

Le dossier Boubakary Soumaré risque de faire les gros titres lors du prochain marché des transferts. Surtout que le Franco-sénégalais est de plus en plus convoité. Si son départ l’été prochain est quasiment acquis, reste désormais à savoir vers quelle destination s’envolera le joueur de 21 ans.

La compétition étant en arrêt, plusieurs ténors européens sont en train de plancher dès maintenant sur les joueurs à recruter lors de la prochaine intersaison. C’est le cas notamment de Liverpool. Parmi les secteurs que les Reds espèrent renforcer c’est le talentueux milieu de terrain de Lille auquel ils pensent, informe le quotidien catalan Sport.