L’Equipe du Sénégal des U20 jouera dans le groupe B du tournoi de football masculin des Jeux Africains 2019, avec comme adversaires le Mali, le Burundi et le Ghana, annonce la Confédération africaine de football (Caf). A la Can U20, les Lionceaux, quart de finalistes de la coupe du monde (23 mai au 15 juin), avaient déjà joué contre le Mali et le Ghana en poule. La poule A regroupe outre le Maroc, pays organisateur, le Burkina Faso, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Pour la première fois, le tournoi des Jeux Africains (23 août au 3 septembre), prévu au Maroc, sera joué par les U20 pour des raisons de calendrier, a expliqué la Caf. Le Sénégal avait remporté la médaille d’or lors du tournoi précédent qui avait eu lieu à Brazzaville (Congo), en 2015.

Aps