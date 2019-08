Le remake de la finale de la Coupe d’Afrique de Nations des moins de 20 ans pour le compte de la troisième place des Jeux Africains 2019 a été remporté par le Sénégal. Et cette fois à l’issue de la séance fatidique des tirs au but. (0-0; Tab 4-3). Les hommes de Youssouph Dabo ont pris leur revanche devant les maliens et enfilent la médaille de bronze, après leur élimination en demi-finale de cette compétition par le Burkina Faso. Après leur duel en phase de poule qui s’est soldé sur un score nul et vierge, Maliens et Sénégalais se sont encore une fois frottés hier après-midi pour une médaille de bronze. Et ce sont les coéquipiers de Youssoupha Badji qui ont pris le dessus devant les hommes de Mamadou Kané (sélectionneur des maliens). Comme toujours le derby ouest-africain n’est jamais gagné à l’avance. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour départager les deux équipes, après un match nul serré (0-0) à la fin du temps réglementaire. Les coéquipiers de Moussa Ndiaye finissent par s’imposer devant le Mali (4-3). Une victoire qui garantit la médaille de bronze aux joueurs de Youssouph Dabo.

wiwsport.com