L’Equipe nationale U20 a perdu hier en demi-finale des 12es Jeux Africains face au Burkina Faso. Menés au score, les Lionceaux ont arraché l’égalisation à quelques minutes du temps réglementaire avant de s’incliner aux tirs au but (1-1, 4-5 tab).

A Rabat, au Maroc, les demi-finales de l’épreuve de football viennent de rendre leur verdict dans le cadre des 12es Jeux Africains. Il n’y aura pas de finale pour l’Equipe du Sénégal de football. Tenus en échec par une très bonne équipe de Burkina (1-1), les hommes de Youssouf Dabo n’ont pas réussi l’exploit de décrocher leur billet pour la finale et s’inclinent aux tirs au but (1-1, 4-5 tab). Les Lionceaux n’ont pas été à la hauteur face aux jeunes Etalons. Youssouph Dabo et ses poulains n’ont pas été dominateurs dans le jeu et ont eu de nombreuses frayeurs. Menés 1 à 0, ils ont pourtant réussi à se rattraper avec une égalisation de Youssouph Badji à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Les joueurs de Dabo ont finalement repris le contrôle du jeu. Sans se montrer pour autant dangereux. Parvenue à arracher la séance de tirs au but, après les prolongations, l’Equipe du Sénégal a bien cru qu’elle allait décrocher son billet pour rejoindre le Nigeria avant le raté de Youssouph Badji. Préposé au dernier tir, un burkinabè a définitivement douché les espoirs sénégalais d’un contre-pied parfait (1-1, 4-5 tab). Les vice-champions d’Afrique de la catégorie U20 retrouveront le Mali pour une troisième place, la médaille de bronze. Le match est prévu demain à 17 heures au Stade Mansouria, alors que la finale qui opposera le Burkina Faso au Nigeria, aura lieu le lendemain à partir de 16 heures, au Stade Boubker Ammar. Rappelons que le Nigeria a validé son ticket pour la finale après sa victoire sur le Mali, à l’issue de l’épreuve des tirs au but (0-0, 5-4 tab). Quoiqu’il en soit, l’Afrique de l’Ouest assoit sa suprématie aux Jeux Africains 2019.

wdiallo@lequotidien.sn

(Avec Wiwsport.com)