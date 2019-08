Après son match nul et vierge (0-0) face au Mali lors de la première journée dans le groupe B des Jeux Africains 2019, le Sénégal se reprend et domine le Ghana (1-0) pour le choc de la deuxième journée du groupe B. La sélection sénégalaise des moins de 20 ans vient de prendre le dessus sur celle du Ghana sur la plus petite des marques (1-0). Grâce notamment à un but de l’attaquant de Diambars, Ibrahima Dramé, les Lions sont désormais à la deuxième place derrière le Mali vainqueur de son match contre le Burundi (3-0). Avec 4 points en deux matchs, le Sénégal a son destin en mains pour se qualifier. Les hommes de Dabo joueront leur dernier match de groupe face aux Burundais ce samedi 24 août à 16h30 Gmt. Suite à cette deuxième défaite en autant de sorties, le Burundi est d’ores et déjà éliminé. Les Hirondelles essayeront de sauver l’honneur contre le Sénégal.

