Le Nigérien Issoufou Alfaga Abdoul Razack (photo) a été sacré champion dans la catégorie des poids lourds (plus de 87 kg) de Taekwondo, aux Jeux Africains Rabat 2019. Le Nigérien s’est imposé en battant l’Egyptien Abdelrahmane Darwish. Une victoire qui permet au Niger de décrocher sa toute première médaille dans cette compétition. «Je me suis donné à fond pour décrocher cette médaille pour mon pays, car je voulais confirmer aux Nigériens que je suis là, et que je peux remporter une médaille aux Jeux Olympi­ques», a commenté Issoufou Alfaga qui se succède à lui-même dans cette catégorie, après 2015. Grâce à cette victoire, Issoufou Alfaga Abdoul Razack se qualifie pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il avait déjà été champion du monde de taekwondo dans sa catégorie, lors des jeux tenus à Muju, en Corée du Sud. Cette 12e édition des Jeux Africains se tient à Rabat au Maroc, du 19 au 31 août 2019. Et le Niger espère remporter d’autres médailles.