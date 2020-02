La tenue au Dakar Arena de Diamniadio du Tournoi de qualification olympique (Tqo) de boxe permettra au Sénégal de disposer de deux rings et de relancer la pratique de cette discipline dans le pays, espère le ministre des Sports.

«C’est important de tenir ce genre d’organisation qui est un test pour notre pays qui doit abriter les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022», a expliqué Matar Ba, au sujet du Tqo qui a débuté jeudi passé au Dakar Arena.

Il s’est réjoui de la mise à disposition, par le Comité international olympique (Cio), de deux rings pour les besoins du Tqo. «Nous n’avions qu’un seul ring qui n’était même pas aux normes, et on vient d’avoir, grâce au Tqo, deux rings qui vont rester au Sénégal», a-t-il dit aux journalistes. Selon lui, la tenue du Tqo au Sénégal (20 au 29 février) devrait laisser un héritage fort pour le développement de la boxe.

Le ministre a relevé que la pratique de cette discipline avait jusque-là enregistré un certain retard au Sénégal. Aussi compte-t-il encourager les boxeurs sénégalais «à donner le meilleur d’eux-mêmes pour réussir une qualification olympique», avant d’appeler les dirigeants de la discipline à être plus au fait des règlements de la boxe. En effet, en raison de problèmes administratifs, deux des sept boxeurs sénégalais, à savoir Pape Mamadou Sow (+51 kg) et Adolphe Sylva (+65 kg), ont été disqualifiés pour ce Tqo qui prend fin le 29 février.

Pour la journée de jeudi, Pape Mamadou Ndiaye (75 kg) a été battu par l’Angolais Eduardo Zola Daniel.

Avec Aps