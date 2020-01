Le Comité international olympique (Cio), réuni à Buenos Aires le 8 octobre 2018, a pris la décision de confier au Sénégal l’organisation de la 4ème édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse «Dakar 2022».

Dans le cadre des préparatifs de cet évènement que l’Afrique accueille pour la première fois, le Comité national olympique et sportif Sénégalais (Cnoss) et le Comité d’organisation des Joj (Cojoj) informent, à travers un communiqué signé du Secrétaire général du Cnoss, Seydina Diagne, qu’ils organisent le lancement du Compte à Rebours Jour J-1000, le samedi 25 Janvier 2020 à partir de 21 heures, à la Place de la Nation. En effet, précise la source, «à cette date à minuit nous serons à 1000 jours de l’ouverture des Joj Dakar 2022».

Et pour marquer la soirée, de nombreux artistes et acteurs culturels sont attendus à la Place de la Nation pour un concert et des exhibitions, ainsi que des milliers de spectateurs, précisent les organisateurs qui invitent toute la population à cet évènement.

