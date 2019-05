L’ambassade d’Israël a participé ce mercredi à la journée de l’Abeille (20 mai) à Ndiaganiao, au centre Handisables. «85 en­fants-65 élèves de Cm2 de l’Ecole primaire Ndiaganiao 2 et 20 pensionnaires du centre Han­disables ont été sensibilisés sur le rôle des abeilles dans l’écosystème», informe l’ambassade d’Israël à Dakar dans un communiqué. Lequel rappelle que «les abeilles participent à l’accroissement des rendements, à la nutrition et à la promotion de la sécurité alimentaire». L’am­bassadeur d’Israël à Dakar, Roï Rosenblit, cite Albert Einstein, pour insister sur leur importance : «Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre.» Sans abeilles, pas de plantes, pas d’animaux, pas de vies.

Par ailleurs, Mamadou Ly, apiculteur, a partagé les vertus du miel et des atouts de l’apiculture, une niche d’emplois et d’auto-emplois. Mamadou Ly, ancien boursier de Mashav (Agence israélienne de la coopération internationale pour le développement), a bénéficié d’une formation en apiculture en 2016 en Israël, qui lui a permis d’accroitre ses rendements de 5kg de miel par récolte à 110kg/récolte. «Nous croyons à l’apiculture comme outil de développement», poursuit Roï Rosenblit.

Il faut savoir que l’Onu a déclaré le 20 mai Journée mondiale de l’Abeille en reconnaissance du rôle crucial que les abeilles jouent dans notre écosystème.