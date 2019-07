Quatre jeunes basketteurs sénégalais figurent parmi la vingtaine de garçons et filles sélectionnés pour participer à la deuxième édition du Jr NBA Global Championship, un tournoi prévu du 6 au 11 août prochain en Floride, aux Etats Unis d’Amérique, a appris l’Aps. Fatou Cissé, Ndèye Ndiaye, Khadim Rassoul Diongue et Seydina Limamoulaye Faye font notamment partie des joueurs issus de huit pays africains choisis pour prendre part à ce tournoi international devant se tenir au ESPN Wide World of sport Complex à Walt Disney en Floride, indique un communiqué parvenu mardi à l’Aps.

Les 20 jeunes joueurs représentant huit pays africains ont été sélectionnés par les programmes et les camps Jr. NBA organisés à travers le continent. Bahati Mgunda (Tanzanie) et Samba Fall (Sénégal) ont été choisis pour entraîner respectivement l’équipe féminine et l’équipe masculine, précise-t-on.

Le Jr. NBA Global Cham­pionship réunira les championnats féminin et masculin, divisés en deux compétitions : la division américaine et la division internationale. Le tournoi va démarrer par une phase de poules et continuer avec une phase à élimination directe. Les vainqueurs de la division américaine affronteront ceux de la division internationale dans une finale mondiale le 11 août.

Durant la semaine, les 32 équipes participeront à des activités sélectionnées pour mettre l’accent sur les valeurs fondamentales du programme Jr. NBA, et pour fournir aux joueurs des possibilités de développement et des souvenirs mémorables sur le terrain, y compris des ateliers de vie quotidienne, des visites du parc Disney ainsi qu’un projet de travail communautaire, selon les organisateurs.

Lors de la première édition l’année dernière, l’équipe masculine d’Afrique et du Moyen-Orient a remporté la division internationale avant de perdre en finale du championnat mondial, face à l’équipe du centre des Etats-Unis, finissant donc vice-championne du tournoi.