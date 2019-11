Dakar sera la capitale du judo pour le week-end prochain. En effet, la Fédération sénégalaise de judo organise l’Open de Dakar du 16 au 17 novembre. Le comité d’organisation faisait face à la presse hier. Le budget de l’organisation est estimé à plus de 50 millions Cfa. 169 combattants venus de 37 pays vont participer à la 3e édition. Elle compte 26 combattants sénégalais.

Selon Nafissatou Guèye, vice-présidente de la Fédération, «quand on dit Open, c’est un tournoi qualificatif. C’est-à-dire que tous les judokas qui vont prendre part à la compétition vont avoir des points pour la qualification de Tokyo 2020. Le Sénégal va y participer avec ses moyens. Nos combattants vont montrer leur savoir-faire et essayer d’aller le plus loin possible». La compétition va se dérouler au Dakar Arena.

Avec wiwsport