« Je pense que cette décision n’est pas pertinente parce que les gens ont besoin un peu de se détendre en ces temps d’Etat d’urgence et de couvre-feu. Et puis si on prend une mesure pareille, il faut l’étendre sur toute sa totalité par rapport aux séries, au lieu uniquement de se focaliser sur les sketchs pendant le Ramadan. Lesquelles séries sont actuellement en train d’être produites et tournées même pendant l’Etat d’urgence et diffusées dans les télévisions. Et ces séries mobilisent plus d’artistes que les sketchs dont le tournage se fait d’habitude avec trois à quatre personnes. Les artistes ont besoin d’être accompagnés au lieu de leur interdire de pourvoir gagner leur pain quand même. Parce que c’est un manque à gagner terrible sur le plan financier. Et moi je pense que la Direction de la cinématographie qui a assez de fonds, devrait appuyer financièrement les artistes au lieu de les priver de leurs ressources financières. Et je pense que la chose la plus pertinente, c’est d’accompagner les artistes pour qu’ils puissent sortir de la situation. C’est cela que nous attendons de l’Etat. Parce que c’est très difficile pour tout le monde. Les factures, la location et la nourriture sont là, il faut donc compenser ou subventionner les artistes. Lesquels sont en train de faire des sketchs en live au niveau de leur page Facebook.»