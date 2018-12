La National basketball association (Nba) a annoncé hier à New York les détails de la deuxième édition du championnat annuel de la Junior Nba, un tournoi destiné aux jeunes basketteurs, âgés de 13 et 14 ans, des meilleures équipes masculines et féminines du monde entier. Trente-deux équipes participeront à une semaine de compétition et à des camps de basket centrés sur les valeurs fondamentales du travail d’équipe, du respect, de la détermination et communauté, informe le communiqué. Et cette dernière de souligner que les équipes masculines et féminines qui représenteront l’Afrique au championnat mondial Junior Nba seront une nouvelle fois sélectionnées parmi les ligues, camps et stages Junior Nba organisés dans toute l’Afrique au cours du premier semestre 2019. Les joueurs les plus performants seront invités à participer au camp de la sélection africaine en mai. L’année dernière, l’équipe masculine d’Afrique et du Moyen-Orient a remporté le titre de Interna­tional bracket, avant de perdre face aux Central Boys, au Global championship game. Le Camerounais Marouf Moumine, qui a récemment rejoint la Nba academy Africa, a été récompensé par le prix Jr. Global championship determination award, en reconnaissance à son leadership et son abnégation au travail. Le tournoi final aura lieu du 6 au 11 août prochain, au complexe sportif Espn wide world à Walt Disney World, près d’Orlando, en Floride.

wdiallo@lequotidien.sn