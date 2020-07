Liverpool va enfin connaître le moment qu’il attendait depuis 30 ans. Les Reds soulèveront le trophée de la Premier League mercredi soir après être devenus champions il y a un peu moins d’un mois. Anfield se prépare pour ce moment spécial et Liverpool devra affronter Chelsea, ce mercredi soir. L’équipe de Frank Lampard est à la recherche d’une place en Ligue des champions et espère une victoire face aux champions. Jürgen Klopp, lui, s’est confié en conférence de presse avant le match. Et il a très hâte de vivre la joie avec son groupe. «C’est un peu comme Noël et sachant que vous allez recevoir un cadeau spécifique. Je n’ai jamais touché un trophée de la Premier League auparavant pour des raisons évidentes, donc ce sera spécial. Je suis ravi que ces garçons aient ce moment, car ils le méritent plus que quiconque. Nous préparons cela depuis 2 ou 3 ans, c’était un long combat jusqu’à ce jour. Ce sera émouvant», a-t-il commenté en conférence de presse.

Le technicien allemand s’attend à être ému. «Sur le plan professionnel, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. Pouvoir enfin mettre la main sur ce trophée, alors que tout le monde attendait depuis si longtemps et, probablement, il y a deux ou trois ans, personne ne pensait que ce serait possible pour nous avec les challengers que nous avons», a jugé Klopp.

Sport365.fr

