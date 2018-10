Déjà accusé de viol par Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo pourrait faire face à d’autres accusations selon le Daily Mail et The Sun. Par ailleurs, le magazine allemand Der Spiegel affirme que le joueur de la Juventus Turin a «acheté» le silence de la première plaignante.

La semaine dernière, Cristiano Ronaldo était accusé de viol par Kathryn Mayorga, une femme de nationalité américaine. Cette dernière lui reprochait de l’avoir violée en 2009, à Las Vegas (Nevada), après qu’elle ait accepté de suivre le footballeur dans sa suite, dans la foulée de leur rencontre en discothèque. Dans un premier temps, le Portugais et ses avocats avaient démenti ces accusations en bloc, appelant à la «fake news», mais des éléments nouveaux fragilisent cette ligne de défense. Hier, le réputé magazine allemand Der Spiegel a publié des éléments prouvant que Cristiano Ronaldo a bel et bien acheté le silence de Kathryn Mayorga. Selon ce document, signé par les deux parties en 2010, le joueur a versé à la jeune femme la somme de 287 000 livres, soit plus de 375 000 euros, pour éviter toute poursuite judiciaire.

Par ailleurs, le tabloïd anglais Daily Mail révèle que l’avocate de la plaignante, Leslie Stovall, a été contactée par d’autres femmes reprochant à Cristiano Ronaldo des faits similaires. L’une d’entre elles affirme avoir été violée après une soirée. Une autre l’accuse de l’avoir «blessée», tandis qu’une dernière affirme avoir passé un accord en 2009 pour éviter toute poursuite judiciaire. Pour le moment, Leslie Stovall étudie encore ces accusations, comme elle l’a précisé dans les colonnes du Sun. Cristiano Ronaldo sera-t-il entendu par la police américaine du Nevada, où se serait passé le supposé viol de Kathryn Mayorga ? En effet, si les défenseurs du joueur de la Juventus Turin préféreraient que cette rencontre se déroule via vidéoconférence, les enquêteurs souhaiteraient l’extradition de Cristiano Ronaldo. Une extradition qui serait évidemment beaucoup plus contraignante pour la suite de sa carrière.

