La Juventus retrouve la Serie A ce week-end avec un déplacement compliqué du côté de l’Atalanta (5e, 22 points) pour cette 13e journée. A la veille de la rencontre, Maurizio Sarri a voulu dégonfler la polémique lancée il y a deux semaines lors de la victoire bianconera face à l’Ac Milan. Le coach italien avait sorti Ronaldo dès la 55e minute, récoltant au passage la colère et même des insultes de la part du Portugais. Visiblement, les deux semaines de trêve ont fait du bien aux esprits. «Il n’y a pas besoin de clarification avec Cristiano. A certains moments, il faut laisser les joueurs récupérer et se reposer. Le problème, c’est que mardi, il nous a dit qu’il n’allait toujours pas bien. L’objectif est de le faire revenir pour la Ligue des champions (face à l’Atlético de Madrid mardi).» Le quintuple Ballon d’or se plaint de son genou depuis plusieurs semaines, mais cela ne l’a pas empêché de jouer et de marquer avec le Portugal face à la Lituanie (un triplé) et contre le Luxembourg (un but).

Footmercato