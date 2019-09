Victime d’une entorse du genou droit et d’une lésion au ligament croisé antérieur, Giorgio Chiellini a été opéré ce mardi, a indiqué la Juventus dans un communiqué. Le défenseur, 35 ans, s’était blessé le 30 août dernier à l’entraînement. Il sera indisponible pour une durée de six mois d’après le club turinois. Sans surprise, le défenseur n’a pas été inscrit dans la liste pour la phase de poules de la Ligue des Champions. La Juventus Turin a communiqué ce mardi soir la liste des joueurs inscrits. Titulaire lors des deux premières journées de Serie A, Blaise Matuidi en fait bien partie contrairement à ce que suggérait la presse italienne mi-août. A l’époque, la Gazzetta dello Sport avait affirmé que l’international français pourrait ne pas être inscrit en C1 afin de le pousser vers la sortie. Arrivé libre cet été en provenance du Psg, Adrien Rabiot a lui aussi été retenu par Maurizio Sarri. Ce n’est pas le cas du milieu de terrain Emre Can et de l’attaquant Mario Mandzukic, tous les deux annoncés sur le départ cet été. La Juve débutera sa campagne européenne le 18 septembre contre l’Atlético de Madrid.

Avec lequipe.fr