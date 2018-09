L’international sénégalais, Kalidou Koulibaly, parle de son duo avec Salif Sané. Le défenseur central de Naples n’a pas tarit d’éloges à l’endroit de son coéquipiers en Equipe nationale avec qui il s’entend très bien. «Quand vous jouez avec de bons joueurs, c’est très facile d’être bon sur le terrain», a-t-il laissé entendre dans cet entretien exploité par Senego. Et d’ajouter : «On essaie de continuer comme ça, de donner le meilleur de nous-mêmes. On sait que sur le terrain on s’entend très bien, on se donne les informations quand il faut.» Selon lui, «quand on est des joueurs qui jouent dans le haut niveau comme ça, c’est plus facile de s’entendre». Et ce dernier de poursuivre : «Donc on va continuer de perfectionner tout ça et à bien défendre et ne pas prendre de but. Ce sera notre premier objectif dimanche.» Actuelle­ment à Paris pour préparer le match contre Madagascar, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2019, l’Equipe nationale du Sénégal a effectué hier son avant dernière séance d’entraînement. Une autre était prévue dans la soirée avant de partir à Madagascar ce vendredi.

wdiallo@lequotidien.sn