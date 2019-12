La polémique suscitée par Moustapha Cissé Lô sur la problématique des quotas de semences et d’engrais est loin de s’estomper. Adji Mergane Kanouté estime d’abord que le Président Macky Sall doit mettre fin à toutes ces sorties «malencontreuses» qui ne font que pourrir l’atmosphère politique, mais également socio-économique. Pour la parlementaire de la majorité, «il est inadmissible que des personnalités et autres privilégiés bénéficient de quotas de semences et d’engrais en quantités astronomiques au détriment de braves paysans qui ne reçoivent que des miettes». «Je dénonce et condamne fermement une telle pratique. En tout cas, de ces semences, je n’ai reçu aucun kilo et je ne connais pas non plus un collègue qui en a reçu», a dit Mme Kanouté en marge de la 4ème édition de la journée Noël solidaire qu’elle a organisée et qui a vu plus de 1 000 cadeaux distribués à des enfants issus de milieux défavorisés.

Par ailleurs, la députée s’est prononcée sur la session budgétaire qui a pris fin il y a quelques jours. Et elle reconnaît que la région de Kaolack est en retard sur le plan économique et social, mais également dans des domaines comme la santé, l’artisanat, l’industrie, le commerce et l’assainissement qui est «le principal problème» du fait de son réseau «vétuste, obsolète et défectueux». Même si elle salue les «louables efforts» que le gouvernement du Sénégal déploie depuis un certain temps pour le drainage des eaux.