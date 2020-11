La semaine dernière, Aminata Touré a eu le soutien de Baye Thiam Ahlane, responsable apériste à Médina Baye, qui lui demandait de prendre ses responsabilités. Mais là, c’est un de ses proches qui roule dans le sens inverse. Jusque-là allié de longue date de l’ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Moussa Fall s’est totalement démarqué de son ancien mentor. Au cours d’un point de presse qu’il a organisé à Kaolack, le responsable moral de l’Alliance pour le développement local du parti politique (Aprodel) a réaffirmé son «ancrage» dans l’Alliance pour la République (Apr). C’est donc un parfum de rupture entre Mimi Touré et son ami. La complicité entre les deux était pourtant perceptible depuis plusieurs années. Si bien que le président de l’Aprodel n’avait pas hésité à fondre son parti dans l’Apr. Chose qu’il semble avoir regretté aujourd’hui, d’autant plus qu’il a pris la ferme décision de rester dans l’Apr tout en se démarquant de toute tutelle. Selon M. Fall, s’il y a eu une erreur qu’il a commise, c’est d’avoir fondu son parti dans l’Apr et de mettre en veilleuse ses activités. Ce point de presse, souligne-t-il, constitue un nouveau départ dans le cadre du développement local.