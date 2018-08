C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Kara Mbodji est un nouveau joueur du Fc Nantes. Les Canaris viennent d’annoncer l’arrivée du robuste défenseur central international sénégalais. Le Lion de la Teranga (46 capes, 5 buts) débarque sous forme de prêt avec option d’achat en provenance d’Ander­lecht. Il portera le n°5 chez les «Jaune-Vert». Le défenseur central et son nouveau club ont confirmé la nouvelle ce jeudi après-midi.

«Voilà c’est donc au Fc Nantes que j’aurai l’honneur de jouer cette saison, a déclaré le désormais ancien joueur d’Anderlecht dans un communiqué de presse. Merci à ce club de tradition de m’accueillir et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi. Jouer en France est aussi un rêve que je réalise depuis mon enfance au Séné­gal.»

Kara Mbodji n’a pas manqué de remercier la maison Mauve, où il évoluait depuis 2015. «Je tenais aussi à remercier Herman Van Holsbeeck et le président Vanden Stock pour les 3 belles saisons au Sporting d’Anderlecht. Je n’oublierai pas non plus les supporters mauves pour leur soutien. Enfin merci à Jef Lenvain, mon coach personnel, d’être présent à mes côtés surtout dans les moments les plus difficiles… »

Nantes, qui était en quête d’un joueur au «fort caractère» pour lancer sa saison, a trouvé son homme. Reste maintenant à l’équipe du coach portugais Miguel Cardoso, qui n’a pris qu’un point sur neuf, de relever la tête après un début de saison difficile.

Après sa prolongation avec Naples : Koulibaly va toucher 44 millions Cfa par semaine

A en croire les informations de Sportitalia, Naples aurait trouvé un accord pour blinder l’engagement de Kalidou Koulibaly (27 ans). Malgré l’intérêt de certaines écuries étrangères, l’international sénégalais aurait donné son accord pour rempiler pour deux saisons. Soit jusqu’en juin 2023.

Avec ce nouveau bail, l’ancien joueur de Metz et de Genk devrait percevoir un salaire annuel de 3,5 millions d’euros soit 44 086 683 Cfa la semaine sous les ordres de Carlo Ancelotti, le successeur de Maurizio Sarri.