L’équipe de karaté du groupe Supdeco Dakar a été sacrée lors des Championnats d’Afrique tenus les 7, 8 et 9 février 2020 à Tanger, au Maroc. A cet effet, les membres de l’équipe ont été reçus par la direction générale hier, vendredi, dans les locaux de l’établissement, sis à l’avenue Faidherbe.

Les athlètes qui ont valu à Supdeco cette consécration sont : Mama Amina Dione, double championne d’Afrique et aussi distinguée par le site Sport221.com, Maguette Mbaye et Saliou Diouf. Ces derniers ont été honorés par les responsables de l’établissement, représentés par le directeur général-adjoint, Abdoul Aziz Sy. Chacun des karatékas a reçu 50 mille francs Cfa en guise de récompense.

«Le groupe Supdeco remercie ses combattants. Ce sont des jeunes qu’on suit et qui ont beaucoup d’abnégation et de volonté», a déclaré le Dg-adjoint, représentant le directeur général Aboubacar Sédikhe Sy, en voyage.

«Le président de la Fédération sénégalaise de karaté qui est un ami du groupe nous a félicités», se réjouit-il. Tout en soutenant que cette performance des combattants renforce la volonté de Supdeco d’investir davantage dans le sport tout en incitant les autres entreprises à soutenir les sportifs. «Il faut que les entreprises aident les champions. C’est extrêmement important dans leur responsabilité sociétale, dans leur volonté de contribuer et de s’impliquer à l’éclosion du sport par le sponsoring. Il faut soutenir les sportifs qui, malgré les conditions difficiles, arrivent à faire des performances», plaide le Dg-adjoint.

Soutien aux Joj 2022

Organisateur d’un cross dont la présente édition se tiendra le 11 avril prochain, le groupe Supdeco d’afficher sa volonté d’apporter sa contribution aux Joj 2022. «C’est une étape extrêmement importante pour notre pays. Le Président Macky Sall a posé la première pierre du Stade du Sénégal. Notre pays est en train de poser beaucoup de jalons dans le développement du sport», souligne le représentant du Dg de Supdeco Aboubacar Sédikhe Sy qui a été président de la Linguère pendant dix ans et qui a dirigé aussi la Commission des finances de la Fédération sénégalaise de football.