Kédougou était épiée pour être le fief de Moustapha Guirassy, membre de la coalition Idy2019. Il avait obtenu son poste de député pour avoir remporté le seul siège du département au nez et à la barbe de Hadji Cissé et Cie. Mais là, c’est toute la région qui est acquise à Macky Sall. Sur les 40 mille 268 suffrages valablement exprimés, il obtient 27 mille 798 (69,03%). Et c’est Sonko qui arrive en seconde position avec 5 933, donc devant Idrissa Seck 4 952 seulement. Puis Madické Niang avec 208 et El Hadj Sall 677.

KEDOUGOU

Dans les détails et pour le département de Kédougou, le Président sortant rafle 16 mille 153 voix devant Sonko (3 269). Puis vient Idrissa Seck en 3ème position avec 2 494. Suivent Madické Niang (377) et El Hadji Sall (324). Il faut rappeler que le candidat de la coalition Idy2019 n’a pu y tenir un meeting pendant la campagne.

SARAYA

A Saraya, Macky Sall obtient 7 120, Ousmane Sonko 2 075, Idrissa Seck 1 396, Madické Niang 222, El Hadji Sall 278 voix.

SALEMATA

Ici, Macky Sall a obtenu 4 525 voix, Idrissa Seck 1 062, Ousmane Sonko 589, Madické Niang 309 et El Hadj Sall 75 voix.