Les 23 Kenyans qui disputeront la Can 2019 (21 juin-19 juillet) en Egypte sont connus. Le sélectionneur français Sébastien Migné a dévoilé sa liste, et annoncé les quatre joueurs priés de quitter le groupe actuellement en stage en France. Christopher Mamba et Brian Mandela sont blessés, tandis que Clifton Miheso et Anthony Akumu ont été écartés pour des raisons sportives. La sélection kényane sera emmenée par le milieu de Tottenham Victor Wanyama. Placé dans un groupe très relevé (Algérie, Tanzanie, Sénégal), le Kenya débutera sa compétition face aux Fennecs, le 23 juin.