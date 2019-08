«Il est illusoire de tenter de m’empêcher d’avoir une ambition pour notre pays»

Ses 900 jours de détention, prétexte d’une mobilisation de ses partisans hier à Grand Yoff, ont servi de tribune à l’ex-maire de Dakar pour répondre à la dernière sortie du Président Macky Sall sur les ondes de Rfi, relative à la grâce qu’il devrait lui accorder. Khalifa Sall estime qu’il est «illusoire de tenter de l’empêcher d’avoir une ambition pour» son pays.

L’ex-maire de Dakar n’a pas trop attendu pour répondre à la dernière sortie sur les ondes de Rfi du chef de l’Etat à propos de la grâce qu’il devrait lui accorder. Devant un parterre de militants et sympathisants que la salle Pape Babacar Mbaye de Grand Yoff ne pouvait contenir hier, la jeune Gaëlle Mbaye, fille du défunt responsable socialiste, a été choisie pour porter la voix de Khalifa Sall dans une déclaration qu’il a signée depuis la prison. «Le Sénégal est plus grand que nos destins individuels, plus grand que nos vanités puériles. Nous ne pouvons pas vivre avec la haine au cœur, ni avec la rancœur dans les yeux. Nous ne pouvons pas vivre dans la discorde et dans la peur qui font que chacun peut voir l’autre comme un ennemi», a martelé dans son message l’ex-édile de la capitale. Non sans avancer que la devise de notre République trace un destin commun qui nous rassemble dans un chemin d’espérance. «Cette devise forgée dans la sueur, le sang et le sacrifice nous a permis de vivre en paix dans une Nation unie. Notre responsabilité est de continuer à faire vivre cette espérance commune à travers des institutions garantes de l’Etat de droit et des droits des citoyens», poursuit-il. Cela, tout en affirmant que leur responsabilité est et sera toujours de préserver «ce merveilleux héritage et, les yeux rivés sur l’avenir, de transmettre intact à nos petits-enfants ce legs inestimable qu’est la paix».

Chemise blanche, posture droite, la juriste de formation puisera aussi du speech de son mentor : «Mes chers amis, cette épreuve a renforcé le lien qui nous unit. Ce lien s’est consolidé dans notre choix de préférer la dignité à la résignation. Il s’est renforcé dans notre détermination à opposer le courage à la peur d’avoir à lutter. Nous n’avons pas choisi le chemin de la compromission ni celui de l’abdication. Au contraire, nous sommes restés inébranlables, et face aux épreuves, nous avons renforcé notre résilience.»

Toujours à l’attention de son auditoire dans lequel on pouvait aussi compter Mamadou Diop Decroix d’Aj/Pads et un des frondeurs du Pds, Oumar Sarr (voir par ailleurs), Gaëlle Mbaye dira qu’aux yeux de Khalifa Sall, rien ne pourra les arrêter si ce n’est la volonté divine. «Il est illusoire de croire qu’on m’a privé de liberté en m’emprisonnant quand des centaines de milliers, voire des millions de Sénégalais, sont libres pour moi. Il est illusoire enfin de tenter de m’empêcher d’avoir une ambition pour notre pays quand des centaines de milliers, voire des millions de Sénégalais, des moins jeunes aux plus jeunes, portent notre ambition selon laquelle notre destin est déjà tracé…», a lu Melle Mbaye.

C’est aussi, poursuit-elle en citant encore l’ex-maire de Dakar, «parce que nous avons la détermination tenace et, je vous le réaffirme, vous pouvez compter sur moi pour porter notre ambition commune pour le Sénégal comme politique parce que c’est l’engagement de toute ma vie. J’ai conscience de ma responsabilité. Mon devoir, c’est de continuer à servir notre pays dans un dévouement total».

Le prédécesseur de Soham El Wardini pense que son devoir, c’est de poursuivre le mouvement en marchant sur le socle des valeurs de la démocratie, de la liberté, de la solidarité, de la justice sociale et du progrès. «Cette référence à nos valeurs relève d’un enjeu politique afin de restaurer la finalité humaine de la politique et de trouver des solutions globales, solidaires et durables aux difficultés que vivent les Sénégalais», fait savoir Khalifa Sall.