C’est une nouvelle qui va arracher le sourire aux partisans et sympatisans de Khalifa Sall. L’ancien maire de Dakar a bénéficié d’une remise de peine totale. Le président de la République Macky Sall a décidé par décret daté du dimanche 29 septembre 2019 d’octroyer à l’ancien maire de Dakar la grâce présidentielle.

Poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur un montant de plus de 1,8 milliards Cfa sur la caisse d’avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall a été reconnu coupable en première comme en deuxième instance de faux et usages de faux en écriture de commerce, faux et usages de faux dans des documents administratifs. Il devait purger une peine de 5 ans. Finalement, il a fait plus de 2 ans de prison. Il a été destitué de son mandat de maire.

Cette mesure concerne également tous ses camarades d’infortune, en l’occurrence, Mbaye Touré et Yaya Bodian qui avaient été condamnés à des peines similaires.