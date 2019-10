Khalifa Sall n’a pas mandaté Me Khassimou Touré pour demander la grâce présidentielle.Même si ses avocats l’ont répété, l’ancien de Dkar s’est fait un point d’honneur à le répéter. Rendant visite la famille Sy à Tivaone, Khalifa Sall a précisé qu’à “la prison, on m’a foutu dehors. On m’a demandé de sortir, j’ai catégoriquement refusé, parce que je n’ai pas demandé la grâce. C’est ainsi qu’ils m’ont pris avec mes bagages pour me mettre dehors», a-t-il affirmé, selon le journal “Les Echos”, devant le marabout et non moins leader du mouvement Bis Du Niak.

“On m’a proposé un marché que j’ai refusé, car je n’ai pas peur de la prison. Il n’y a que des humains là-bas. L’essentiel, c’est de garder sa dignité” a-t-il ajouté.