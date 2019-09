Habitué des sorties polémiques, Ahmed Khalifa Niass a provoqué la colère de Tivaouane, obtenu le mépris de Médina Gounass et l’indifférence du chef de l’Etat. En appelant ce dernier à proclamer Thierno Ahmed Tidiane Ba, khalife général de tous les Tidianes, M. Niass a prêché dans le désert. Le guide de Dental daaka n’a pas aimé sa sortie et il l’a dit à Macky Sall qui était hier à Médina Gounass pour présenter ses condoléances suite au décès, durant les derniers jours du pèlerinage à la Mecque, de son petit frère et porte-parole, Thierno Abdou Aziz Ba. Il dit : «Que cesse cette polémique futile qui ne m’engage pas. Je suis un disciple de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif (fondateur de la confrérie). Et du fait des relations qui nous lient à la famille Sy de Tivaouane, je considère tous ses membres comme mes marabouts.» Fin de la polémique ?

Il restait à Macky Sall de clore ce chapitre ouvert par Ahmed Khalifa Niass qui avait aussi annoncé une plainte contre Iba Der Thiam. Lequel a appelé à l’apaisement du climat religieux. De toute façon, dit-il, l’Etat n’avait pas à s’immiscer dans les relations entre les familles religieuses. «Les guides de chaque famille religieuse avaient une très forte fraternité et une grande solidarité entre eux et je ne vois pas pourquoi leurs petits-fils ne feraient pas pareil. J’ai appelé mon ami Ahmed Khalifa Niass et je vais le rappeler à mon retour pour lui demander encore une fois d’éviter les polémiques entre les familles puisque leurs parents ont toujours prêché la paix. Je demande à tous de tempérer les ardeurs.» Cela arrêtera-t-il Ahmed Khalifa Niass ?