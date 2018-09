S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, le manager Jurgen Klopp a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de mal entre Salah et Mané et qu’être gourmand est «normal». «Ce n’est pas gourmand de vouloir marquer. C’est normal, a déclaré l’allemand. Je veux qu’ils marquent et je les encourage à le faire, mais il y a des moments où ils doivent faire la passe. Peut-être une situation que je dirais qu’une passe aurait été préférable, tous les autres étaient Ok. Les garçons sont habitués quand ils marquent à partir de ces positions. Ces gars-là représentent une menace pour chaque équipe. C’est ainsi que nous avons marqué le deuxième but. Donc, s’ils ne marquent pas un jour, je n’ai aucun problème avec ça.»

Mané a reçu tellement de critiques pour sa performance, principalement de la part des fans égyptiens de Liverpool, qu’il a été contraint de retirer un post Instagram après le match. Et maintenant, un partisan des Reds a tout balayé sur Twitter à propos de la manière «dégoûtante» avec laquelle Mané a été traité. «C’est bien si vous avez commencé à nous soutenir à cause de Salah, mais ce n’est pas bien si vous ne soutenez que Salah et voyez les 10 autres joueurs comme ses ennemis, a-t-il dit dans le tweet. Aucun joueur n’est plus grand que le club. Cet abus de crinière depuis hier est dégoûtant … Soit soutenir tout le monde, ou pas du tout.» Sadio Mané a fait un fantastique début de saison et veut continuer à marquer des buts pour Liverpool, pour lequel il ne faut pas abuser à cause de Salah.

Avec afriquesports