6 023 candidats, répartis dans 20 centres d’examen, cherchent à décrocher le Baccalauréat toutes séries confondues.

Dans la région de Kolda, ils sont 6 023 candidats inscrits pour faire le Baccalauréat, session 2019. Un nombre un peu élevé par rapport à l’année dernière. Sur cet effectif, toutes séries confondues, on a enregistré 2 442 filles contre 3 581 garçons. Les candidats officiels et individuels sont tous confondus dans ces effectifs. Ainsi, ces 6 023 candidats sont répartis dans 22 jurys sur l’ensemble du territoire régional. Et ces jurys sont logés dans 20 centres d’examen dont 15 principaux et cinq secondaires.

A signaler que dans les centres principaux, les candidats composent sur place et leurs copies sont corrigées aussi sur place, alors que dans les centres secondaires, les candidats composent aussi sur place, mais leurs copies sont ramassées, puis envoyées dans d’autres jurys pour la correction. Des centres secondaires sont aussi créés pour réduire l’effort physique des candidats en déplacement, mais permettre à ces potaches de travailler dans un environnement scolaire habituel sans être dépaysés.

Pour ce premier jour, les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Dans les différents centres d’examen visités, la sécurité est bien assurée par les Forces de l’ordre qui filtrent les entrées.

L’inspecteur d’académie a rappelé aux candidats l’interdiction du téléphone portable sur les lieux d’examen. Une mesure respectée par ces nombreux candidats qui jugent plus ou moins abordables les premières épreuves.

