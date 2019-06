24 admis sur 56 candidats. Ce sont les premiers résultats du Baccalauréat technique, toutes séries confondues. Et cela, en dépit des conditions d’études difficiles. En détails, sur les 21 candidats qui ont composé en série G, 9 ont décroché le sésame contre 10 retenus pour subir les épreuves du second tour. Deux seulement sont ajournés d’office par le jury. Quant à la série Stg, ils sont 35 potaches à vouloir obtenir le Baccalauréat. A l’arrivée, 15 sont passés d’office contre 12 admissibles. Ici, huit candidats sont recalés. Ainsi sur l’ensemble des 56 élèves qui ont composé, 24 ont décroché le diplôme qui les ouvre les portes de l’enseignement supérieur. Il y a seulement 5 mentions. Des résultats jugés bons par le monde scolaire, vu des conditions dans lesquelles les élèves étudient.

Il faut savoir que le lycée technique est toujours en chantier depuis plus de dix ans. Et les élèves étudient dans un environnement scolaire hostile à la performance, car l’établissement manque de matériel pédagogique pour permettre de meilleurs apprentissages. De l’administration aux élèves, en passant par les professeurs, tous ont toujours dénoncé la situation que vit le lycée. Mais hélas, un appel sans réponse du côté des autorités de ce pays. Par ailleurs, sans mur de clôture, le lycée technique de Kolda est exposé à une insécurité grandissante. Malgré ces mauvaises conditions, les élèves de cet établissement se distinguent par de bons résultats sous l’engagement d’une équipe pédagogique rompue à la tâche.

