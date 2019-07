C’est une colonie de filles qui se sont présentées à l’examen du Bfem, qui a fini hier. A Kolda, elles 1478 filles sur l’ensemble du territoire départemental. C’est-à-dire 49,79 % des effectifs sur un total de 2968 candidats inscrits. Ces filles candidates sont pour la plupart des élèves des établissements publics dont l’âge maximal est de 17 ans. Sans oublier des candidates individuelles et 19 filles issues de l’école sénégalaise de Bissau.

Ces candidats sont répartis dans 36 centres d’examen pour un total de 37 jurys. D’ailleurs pour un bon déroulement des examens, l’Inspection pour l’éducation et la formation (Ief) a convoqué 390 enseignants pour surveiller dans les salles où composent les différents candidats. En dehors du Cem Sikilo Ouest, qui a deux jurys pour un total de 402 candidats, chaque centre d’examen a un jury pour plus de 100 potaches. Dans les différents centres d’examen visités, les certaines de candidates se sont montrées confiantes à l’idée décrocher le Brevet de fin d’études moyennes (Bfem).

D’ailleurs pour cette présente session, le texte de l’épreuve de dictée est tiré du roman Sur les rives de l’au-delà, dont l’auteur est Abdourahmane Diallo, professeur de français à Kolda et principal de collège. Une grosse satisfaction pour l’Ief de Kolda.

