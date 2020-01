Le chef d’Etat-major général des Forces armées du Sénégal, le Général Birame Diop, en visite de travail, ce jeudi, dans la zone militaire 6 (région de Kolda), a invité ses hommes à serrer les rangs et à anticiper sur les efforts de formation. «Le message que je lance aux unités sur le terrain c’est de serrer les rangs, d’anticiper en faisant des efforts sur la formation et sur l’entrainement et de maintenir les relations de confiance avec les populations sans lesquelles il sera très difficile pour nos unités de faire leurs missions, de rester concentrées», a-t-il déclaré à la presse, en marge d’une visite de terrain. Le Cemga a en outre salué le travail des troupes cantonnées dans la «zone militaire 6», qui couvre les régions administratives de Kolda et Sédhiou. «J’ai une bonne impression et je suis satisfait du travail des unités sur le terrain. Il y a encore des zones qui peuvent être améliorées. Et je suis venu pour voir les conditions de travail et de vie des unités (…). Je reste très satisfait de cette visite», a dit le Cemga à l’APS. Après sa visite en zone militaire 6, le Général Birame Diop s’est rendu dans la région de Ziguinchor.