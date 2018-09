La 32ème édition des phases nationales sportives et culturelles, organisées cette année à Kolda par l’Organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav), a été présidée ce samedi par le Premier ministre.

«Nous célébrons la jeunesse en ces festivités, et cette jeunesse fait la fierté du pays.» C’est en ces quelques mots que le Premier ministre a donné le coup d’envoi du démarrage, ce samedi à Kolda, de la 32ème édition des phases nationales sportives et culturelles de l’Oncav. Mohamed Boun Abdallah Dionne s’est dit satisfait des infrastructures sportives comme le stade régional de Kolda. Il a invité la jeunesse et toute la population à conserver jalousement ces infrastructures sportives.

En match d’ouverture, l’Asc Ngaparou de Dakar a pris le dessus sur l’Asc Dionick de Fatick sur le score d’un but à zéro. En deuxième heure, Moussa Molo de Kolda et Sangomar de Fatick se sont neutralisés 1-1. En dernière heure, Jam Jam, équipe championne régionale de Kolda, a dominé Karantaba de Ziguinchor 2-0.

Ces matchs se sont joués en présence du Premier ministre, du ministre des Sports, du ministre et maire de Kolda, des autorités administratives et autres responsables du mouvement navétane.

Pour rappel, ces phases nationales sportives et culturelles, qui regroupent 32 équipes séniors réparties en huit poules de quatre, 13 équipes cadettes et 8 troupes théâtrales, se déroulent dans les trois départements de la région de Kolda.